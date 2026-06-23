【トランスフォーマー 鉄機巧サイクロナス】 11月 発売予定 価格：69,300円 Flame Toysは、塗装済み可動フィギュア「トランスフォーマー 鉄機巧サイクロナス」を11月に発売する。価格は69,300円。 本商品は「トランスフォーマー ザ・ムービー」、「トランスフォーマー 2010」などに登場するディセプティコンのサ