山形市内の企業で6月、社長を装ったメールなどで金銭の振り込みを指示する特殊詐欺未遂事件があり、経理担当者が不審点に気付いたことで被害はありませんでした。警察によりますと、6月17日、山形市内の娯楽業の一般企業のメールボックスに、社長を名乗る人物から「仕事の関係でLINEグループを作成してほしい」「完成したらQRコードだけ送ってほしい」などとするメールが届きました。社員は社長から