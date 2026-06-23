自民党は、いわゆる「副首都法案」を一部修正したうえで了承しました。自民は23日、総務会を開き、災害時の首都機能維持などを目的に「副首都」を設置する法案を、原案から一部修正して了承しました。原案には、副首都となる道府県が、特別区の設置と「都」への名称変更を、道府県民全体の住民投票で同時に問うことができるとの付則が盛り込まれていましたが、自民はこの部分を削除しました。原案の付則には、「大阪都構想」の実現