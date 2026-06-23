新潟を拠点とする地域航空会社トキエア（新潟市東区）は23日、同社のある新潟空港で株主総会を開催し、共同代表・和田直希氏が解任されました。再任議案が反対多数で否決されたということです。和田共同代表は、2025年6月、トキエアの代表取締役に迎えられ、豊富な経営経験や資金調達力、ブランディングなどの知見と実績に期待され長谷川政樹共同代表とともに経営に参画していました。