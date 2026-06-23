第13回アジア太平洋経済協力会議（APEC）観光相会合が6月24〜28日にマカオで開催されます。同会合がマカオで開催されるのは、2014年以来となります。21のAPECメンバーの観光担当高官や代表者、世界観光機関（UN Tourism）、アジア太平洋観光協会（PATA）など多くの国際機関の代表300人余りがマカオに集まり、アジア太平洋地域の観光統合や産業の融合、スマート観光、低炭素発展などの議題について踏み込んだ意見交換を行います。20