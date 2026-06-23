27年の歴史で“最もワイド”な最強ワゴンへ進化アウディは2026年6月16日（現地時間）、新型「A6オールロード（A6 allroad ）」をドイツで初公開しました。第5世代となる新型は、シリーズ初のプラグインハイブリッド（PHEV）を設定するとともに、ステーションワゴンの「A6アバント」比で111mm、先代比で84mmワイド化したボディを採用した万能クロスオーバーワゴンです。【画像】超カッコイイ！ これが超ワイドな新型「“四駆”