「ちいかわベーカリー」は、7月3日（金）から、モモンガと古本屋のフェイス型のパンを発売する。【写真】パン屋の制服姿がかわいい！モモンガ＆古本屋のグッズもラインナップ■スタッフ衣装でおめかし今回初登場するのは、モモンガと古本屋のフェイス型パン2種類。「モモンガパン」は、いちご果肉と北海道産マスカルポーネのフルーツクリームがつまった一品。一方の「古本屋パン」は、オレンジ果皮と北海道産マスカルポー