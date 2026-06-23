今月、山形市内の一般企業を狙った特殊詐欺未遂事件がありました。被害を未然に防いだのは、振込の一歩手前で気付いたある違和感でした。 警察によりますと、今月１７日、山形市内の一般企業のメールに、その会社の社長を名乗る人物からメールがありました。 内容は「仕事の関係でＬＩＮＥグループ作成お願いします」「完成したらＱＲだけ送ってください」というもので、メールを開いた社員は社長からの