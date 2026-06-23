現地６月22日、北中米ワールドカップのグループＪ第２節で、前回王者のアルゼンチン代表がオーストリア代表と対戦。２−０の勝利を収め、２連勝で決勝トーナメント進出を決めた。この試合で２ゴールを奪う活躍を見せたのが、前節のアルジェリア戦（３−０）でハットトリックを達成した絶対的エース、リオネル・メッシだ。開始９分にPKのキッカーを務めるも、ゴール右に外してしまい、先制のチャンスを逃す。それでも38分、左