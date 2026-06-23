NHKの音楽番組『The Covers』に亀梨和也が3年ぶりに登場する。3回目の出演となり、独立後初の出演となる。7月5日午後10時50分から、NHKBSにて放送される。【写真たくさん】雰囲気たっぷりに歌唱する亀梨和也笑顔のトークショットも今回の放送は「亀梨和也ナイト！〜ファーストアルバム特集〜」。7月にファーストソロアルバム『WAVE』を発表する亀梨を迎え、“時代に刻まれるファーストアルバム”をテーマに、音楽史に残る名