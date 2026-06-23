“ビキニフィットネスの女王”安井友梨（42）が23日放送のフジテレビ系『ぽかぽか』（月〜金前11：47）に出演。減量中の失敗談を語った。【ビフォー写真】68キロ、ぽっちゃり時代の安井友梨この日は「仲良し女王ペア！」と題し、賞金女王にも輝いた経歴を持つプロゴルファーの古閑美保（43）とともにゲスト出演した。番組内で日々のトレーニング風景などを公開したが、減量中の失敗談なども語った。安井は「減量末期になって