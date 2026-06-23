漫才コンビ「オール阪神・巨人」のオール巨人（74）が23日、自身のXを更新し、入院・手術を受けたことを明かした。【写真】オール巨人、入院・手術を報告病室で元気な姿・「異常」な血液数値も病室の写真とともに「ご心配を掛けてます」と近況をつづった。「実は17日の夜から腹の激痛で近くの病院で検査」を受けたという。「血液の数値が異常です」と電話があり「急性膵炎でした」と伝えた。「で次の日手術！今回の痛みに