自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる裏金事件で政治資金規正法違反の罪に問われ、東京地裁から罰金60万円を言い渡された元参議院議員の大野泰正被告が記者会見を開き、「判決では一部、真実をご理解いただけなかったことは、大変残念に思う」と述べました。元参議院議員の大野泰正被告（67）と大野被告の秘書だった岩田佳子被告（62）は、2018年からの5年間で所属していた自民党の旧安倍派からキックバックされたパーティー