元ＴＢＳアナウンサーの国山ハセン氏が２３日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。アルゼンチン代表のリオネル・メッシの凄さに感嘆した。サッカーの北中米Ｗ杯で２２日、アルゼンチンはオーストリアと対戦。アルゼンチンはメッシの２ゴールで２―０で勝利。決勝トーナメント進出を決めた。メッシは初戦のアルジェリア戦で３ゴールを決めており、今大会はやくも５ゴール。Ｗ杯通算１８ゴールで歴代単独１位となった。２４日に３９