日本ハムは２３日、山本拓実投手が札幌市内の病院で右肘関節のクリーニング手術を行い、無事に終了したことを発表した。ゲーム復帰まで約３か月の見通しとなっている。山本は今季１５試合に登板し１勝０敗１セーブ、防御率４・９１。２０日のソフトバンク戦（エスコン）で１回４失点と打ち込まれ、２１日に登録を抹消されていた。山本は「勝負どころの夏を前にチームを離れる悔しさは大きいですが、またマウンドで思い切り腕