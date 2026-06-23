◆パ・リーグ日本ハム―ロッテ（２３日・エスコンフィールド）日本ハムの新庄剛志監督が、序盤から積極的に動いた。この日のスタメンは、左翼・吉田、中堅・矢沢、右翼・野村の外野陣だった。本職は矢沢だけとあって、新庄監督独自の読みがあったのか、２回の守備で左翼・野村、中堅・吉田、右翼・矢沢にチェンジ。早い仕掛けにスタンドもざわめいていた。