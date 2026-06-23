岡山市副市長に提案・承認された北川由佳さん／提供：岡山市 岡山市は退職する中原健一副市長(53)の後任として、現岡山市政策局長の北川由佳さん(42)を選任する人事案を、7月23日の市議会最終本会議で提出し、承認されました。 北川さんの任期は2026年7月4日から2030年7月3日までの4年間です。 北川さんは2007年東京大学法学部を卒業。2010年に国交省に採用され、国土交通省自動車局旅客課長補佐や国土交通省大臣官房総