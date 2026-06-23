梅雨前線が九州付近で活動を強めています。九州は昨日(22日)から雨が次第に本降りとなってきており、今夜(23日夜)からは滝のような雨が降りだす所もあるでしょう。九州は25日(木)にかけて非常に湿った空気が流れ込み、大雨のおそれが長く続く見込みです。活発な雨雲が同じような場所にかかり続ければ、短い時間で6月ひと月分に匹敵するような雨が降り、災害級の大雨となるおそれもあります。雨の降り方に警戒が必要です。九州 梅雨