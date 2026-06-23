秋田朝日放送 ２２日、鹿角市の国道を歩いて渡っていた８１歳の女性が軽トラックにはねられ死亡しました。 警察によりますと、２２日午後１時半ごろ鹿角市十和田毛馬内の国道２８２号で、近くに住む和田米子さん（８１）が道路を渡っていたところ、右折してきた軽トラックにはねられました。 和田さんは大館市内の病院に運ばれましたが、事故からおよそ３時間半後に死亡しました。 軽トラックを運転していた鹿角市の