秋田朝日放送 病気療養中の町長が不信任決議を受け自動失職したことに伴う八郎潟町の町長選挙が告示され、これまで新人２人が立候補を届け出ました。 八郎潟町長選に立候補したのは、届け出順にいずれも無所属の新人で、県薬剤師会副会長の佐藤友紀さん（４７）と、前の町議会議員の京極幸村さん（３３）の２人です。 立候補の受け付けは午後５時までです。 町の有権者数はきのう現在で４５９７人で投開票日は２８日