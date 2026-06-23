◇サッカーFIFAワールドカップ グループステージJ組第2節 アルゼンチン 2-0 オーストリア(日本時間23日、ダラス・スタジアム)アルゼンチン代表のリオネル・メッシ選手が第1戦のハットトリックに続き、第2戦でも2ゴールを記録。W杯通算18得点とし、歴代単独1位に浮上しました。この試合、メッシ選手に訪れた最初のチャンスは前半9分でした。直前にラウタロ・マルティネス選手がエリア内で倒されPKを獲得。メッシ選手がキッカーを務