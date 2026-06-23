◇MLB ブルージェイズ4-2アストロズ(日本時間23日、 ロジャース・センター)ブルージェイズの岡本和真選手が第17号ソロホームランを放ち勝利に貢献しました。「6番・サード」でスタメン出場した岡本選手は、1点ビハインドで迎えた2回、ハンター・ブラウン投手の148キロのシンカーをとらえ、レフトスタンドへ同点のソロホームランを放ちました。さらに同点の7回には二塁打を放ち、チャンスを広げ、マイルズ・ストロー選手の犠牲フラ