映画「カメラを止めるな!」を手がけた上田慎一郎監督（42）が23日、Xを更新。同作で主人公の妻・日暮晴美役を演じブレークした女優・しゅはまはるみの結婚を祝福した。しゅはまは昨年、結婚相談所に登録したと公表。この日「この半年、51歳という年齢であらためて『ひとりの方と人生を共にする約束』に真剣に向き合ってまいりました」と報告。「どうやら私はかなりの強運だったようで、一生隣で笑っていたいと思える方と巡り会