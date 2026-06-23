◇インターリーグレッドソックス2−3×ロッキーズ（2026年6月22日デンバー）レッドソックスの吉田正尚外野手（32）が22日（日本時間23日）、敵地でのロッキーズ戦に「7番・DH」で2試合ぶりに先発出場。3打数無安打に終わり、チームも痛恨のサヨナラ負けを喫した。2回1死二塁の第1打席は四球を選んで好機を拡大したが、5回の第2打席は一ゴロに倒れた。6回の第3打席はコントレラス、ダービンの適時打で2点を奪って、なお