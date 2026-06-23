「日本ハム−ロッテ」（２３日、エスコンフィールド）日本ハムの新庄剛志監督が二回の守備で外野陣をシャッフルした。レイエスのソロ本塁打で１点を先制した初回。イニング終了後にベンチから新庄監督が出てきた。そして球審に守備位置の変更を告げた。左翼の吉田を中堅へ、中堅の矢沢を右翼へ、そして右翼の野村を左翼へと移動させた指揮官。初回は２個の外野フライアウトがあった。北山のピッチングを見て何かを感じたの