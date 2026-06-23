国民民主党の玉木代表は23日、自身のSNSに投稿し、飲食料品の消費税減税を巡る政府の国会答弁に対し、「農業者や外食産業への悪影響について政府として試算すらしていない答弁には驚いた」と批判した。鈴木農林水産大臣は、22日の衆院予算委員会で、「農林水産省としては、食料品消費税減税により、農業者や食品関連の中小事業者などにどの程度の負担増が生じるかについては現状としては試算は行っていない」と述べていた。投稿の