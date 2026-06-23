神戸市長田区で２０１７年９月、指定暴力団「任侠（にんきょう）山口組」（現・絆會（きずなかい））関係者が射殺された事件で、兵庫県警は２３日、指名手配していた指定暴力団「神戸山口組」系組員の菱川龍己容疑者（５０）を殺人容疑などで逮捕した。山口県内で確保した。捜査関係者への取材でわかった。県警によると、菱川容疑者は１７年９月１２日午前、同区の路上で、神戸山口組からの離脱勢力で結成された任侠山口組の金