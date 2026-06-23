九州や四国は雨が降り、九州では激しい雨や非常に激しい雨の降る所もある見込みです。水曜日以降も断続的に雨が強まり、雨量が多くなる所がありそうです。非常に強い勢力の台風7号は、木曜日以降、沖縄に接近する見通しです。【CGで見る】九州に発達した雨雲が四国にも？雨雲の動き九州で非常に激しい雨も関東も夕方以降は雨の降る所が…梅雨前線や湿った空気の影響で、九州や四国で雨が降っています。午後も雨が降り、特に夜