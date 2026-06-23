「よしおにいさん」ことタレント小林よしひさが23日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に出演。鹿児島県霧島市の温泉施設で家族と入浴していた熊本県の5歳の男児が行方不明になった件で、「本当に心配ですね」と語った。貸切の家族湯で両親と入浴していて、行方が分からなくなったという。この施設は天降川のほとりにあり、家族で利用していた家族湯の川側には窓が設置されていた。先に脱衣所向かった両親がその後3分ほ