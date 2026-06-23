「サッカー日本代表にちょっと似ている」ことが評判のものまね集団「ちょいまねジャパン」メンバーの「前田大自然」を名乗るタクシー運転手の藤本亮さん（40＝元芸人）が23日、千葉・成田空港で気合いを込めて雄叫びをあげた。サッカー日本代表はFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会1次リーグF組で、26日にスウェーデン代表と戦う。試合会場は米国ダラスだが、格安チケットの関係でこの日は台湾を経由してから現地入りする。