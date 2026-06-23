【第28話】 6月23日 公開 「第28話」を読む 【拡大画像へ】 小学館は6月23日、原作・大井昌和氏、作画・いのまる氏によるマンガ「裏ダンジョンおくさん」第28話「盗賊の秘密!!」をサンデーうぇぶりにて公開した。 第28話では、盗賊ダガーに混乱させられてしまったユイの理不尽な暴力がまだまだ止まらない。ユイを混乱させた張本人であるダガーまで死を感じるほどの威