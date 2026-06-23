【第25話】 6月23日 無料公開 第25話を読む 【拡大画像へ】 秋田書店は、近江のこ氏によるマンガ「もうやめて回復しないで賢者様！」第25話「出来損ない」をヤンチャンWebで無料公開した。 第25話では、賢者のアドバイスを受けたプリーチェがスライムに猛攻をしかける。弱点を突き、優位にたったと思いきや、スライムから衝撃の事実が告げられて……。 ヤンチャンWebでは最新