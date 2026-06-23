ミネソタ・ティンバーウルブズ、ブルックリン・ネッツ、シカゴ・ブルズによる3チーム間トレードが成立し、ジュリアス・ランドルがネッツへ、ニコラス・クラクストンがブルズへ移籍することが明らかになった。6月23日（現地時間22日）、現地メディア『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者が報じている。 報道によると、ウルブズはランドルに加え、「NBAドラフト2026」の全体28位指名権をネッツへ放出。見返