フジクラが大幅に３日続伸。１８日に業績予想の増額修正を発表したことが好感され２日連続ストップ高を演じ、この日も一時前日比１５％近い上昇となる場面があった。野村証券は２２日、同社株の目標株価を５５００円から７０００円に引き上げた。レーティングは３段階で最上位の「バイ」を継続した。今回の業績見直しでは、光ファイバーの生産能力にあまり依存しない光コンポーネント製品でハイパースケ