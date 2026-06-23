「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２３日午後１時現在でキオクシアホールディングスが「買い予想数上昇」５位となっている。 キオクシアは大幅反落。前日まで８連騰でこの間に終値ベースで３万８０００円あまりも水準を切り上げていた。世界的に大活況を呈するＡＩ・半導体関連相場で、同社株は東京市場の中核銘柄として物色人気化したが、需給先行で急ピッチに買われ過ぎたきらいは