マイネットは後場動意。上昇率は一時１６％を超えた。きょう午後０時３０分ごろ、ＺｅｒｏＧａｍｉｎｇ（東京都港区）と資本・業務提携を締結したと発表した。ＺｅｒｏＧａｍｉｎｇを割当予定先として、振込期日を７月１３日とする第三者割当増資を実施する。調達した資金は重点成長領域と位置付ける「スポーツコンテンツ領域」の拡大に集中投下するとしており、材料視した買いが集まった。アプリ開発やマーケテ