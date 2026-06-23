西松屋チェーンは底堅く推移。２２日取引終了後、６月度の売上高前年比速報を発表。既存店売上高は前年同月比１．４％増と、プラス基調を継続した。気温の上昇に伴い夏物衣料が伸びたほか、育児・服飾雑貨も好調だった。全店ベースは同４．９％増となった。 出所：MINKABU PRESS