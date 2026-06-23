サッカー界の生ける伝説、アルゼンチン代表FWリオネル・メッシがW杯最多得点記録を更新。さらに、メッシは同試合で新たな記録を3つ更新していた。『ギネス世界記録』が紹介している。現地時間22日に行われたグループJ第2節でアルゼンチンはオーストリアと対戦。前半4分にPKを外したメッシだが、38分に新たな記録を打ち立てる。左サイドからDFファクンド・メディナが送ったグラウンダーのクロスをMFティアゴ・アルマダがスルー