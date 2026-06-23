テクニスコが一時ストップ高の水準となる１５５５円に買われた。同社は光通信やパワー半導体向けのヒートシンクなどを製品群に持つ。産業用レーザー向けヒートシンクでは中国において不採算製品の実質的な撤退の影響などがあり、２６年６月期第３四半期累計（２５年７月～２６年３月）は営業赤字で着地。一方で売上総利益率は改善した。既存製品に比べ放熱効率を大幅に向上させることが可能