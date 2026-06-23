東京ヴェルディは23日、レノファ山口FCに期限付き移籍しているGK飯田雅浩の、期限付き移籍期間延長を発表した。なお、移籍期間は27年6月30日までとなる。飯田はクラブを通じ、「リリースにあります通り、レノファ山口FCへの期限付き移籍期間を延長することに決めました。ヴェルディから覚悟を持って武者修行に出て2年半経ちましたが何一つ結果を残せていません。期限付き移籍の期間が長くなっていますがヴェルディのエンブレム