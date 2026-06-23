名古屋グランパスは23日、AC長野パルセイロに育成型期限付き移籍しているDF行〓瑛の育成型期限付き移籍が延長したことを発表した。なお、移籍期間は27年6月30日までとなる。百年構想リーグで11試合1得点を記録していた行〓はクラブを通じ、「2026-27シーズンもAC長野パルセイロでプレーします。この2年弱で積み上げてきたものをより確かなものにして、名古屋に戻れるよう頑張ります。名古屋を離れてのプレーが続きますが、引き