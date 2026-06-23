ジュビロ磐田は23日、ヴィッセル神戸MF乾貴士の完全移籍加入を発表した。1988年6月20日生まれの38歳は07年に野洲高から横浜FMに加入。その後、C大阪、ボーフム、フランクフルト、エイバル、ベティス、アラベスを渡り歩き、21年8月にC大阪へ復帰した。22年に清水に移籍すると、今季から神戸でプレー。百年構想リーグでは6試合に出場していた。乾はクラブを通じ、「このたび、加入させていただくことになりました乾貴士です。