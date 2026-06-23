開催：2026.6.23 会場：エンゼルスタジアム 結果：[エンゼルス] 1 - 6 [オリオールズ] MLBの試合が23日に行われ、エンゼルスタジアムでエンゼルスとオリオールズが対戦した。 エンゼルスの先発投手はサミュエル・アルデゲリ、対するオリオールズの先発投手はカイル・ブラディッシュで試合は開始した。 1回表、1番 テーラー・ウォード 4球目を打ってセンターへのホームラン