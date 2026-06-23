国際卓球連盟（ITTF）は22日、2026年第26週の世界ランキングを発表した。今シーズンも中盤に差し掛かった中、中国勢に続く選手層を誇る日本女子は、ハイレベルな上位争いを続けている。 ■18歳が全日本4冠から飛躍 2026年シーズンも折り返しを迎えた中、多くの世界ランキング上位者を擁する日本女子は熾烈な争いを繰り広げている。選手としての格を上げたのが張本美和（木下グループ）だ。今年は全日本選手