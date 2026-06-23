お笑いコンビ・空気階段（水川かたまり・鈴木もぐら）が、22日放送のTBSラジオ『空気階段の踊り場』（月曜24時）に出演。同局アナウンサー・安住紳一郎の意外な一面を明かした。 トークは番組収録時間の話題から始まった。水川は「今、収録しているのが6月19日金曜日の夜の10時前ですね」と切り出しつつ、前週はさらに遅い時間まで収録が続き、帰宅が「1時半とか2時とか、それぐらいだったと思う」と振り返る。