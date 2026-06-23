お笑い芸人の伊集院光が、22日放送のTBSラジオ『伊集院光 深夜の馬鹿力』（月曜25時）に出演。AI技術の急速な進展とその裏側に潜む危うさについて言及した。 伊集院は、NHKの報道をきっかけにした話題として、「トランプさんがさ、イラン攻撃をAIで。『この会社のAIで、どこを爆撃するか決めたから、すごい迅速にできました』みたいな話をするわけ」と切り出す。さらに、その企業の株を事前に購入していたとされる点にも触れ