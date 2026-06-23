日本ハムは２３日、球団ＯＢによるエキシビション試合「ＦＩＧＨＴＥＲＳＬＥＧＥＮＤＳＧＡＭＥ」を１１月２２日にエスコンフィールドで初開催すると発表した。日本一に輝いた２００６年から２０年、２０１６年から１０年の節目を記念し、それぞれの当時の選手が集結して対戦。０６年チームはトレイ・ヒルマン氏、１６年チームは栗山英樹チーフ・ベースボール・オフィサー（ＣＢＯ）がそれぞれ監督を務める。試合に出場