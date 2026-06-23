身だしなみには気を使っているはずなのに、なぜか「だらしない」と言われてしまった経験はありませんか？一方で、特別頑張っているように見えないのに、常に好印象な人もいます。大人世代になるほど、服の値段や流行よりも、“清潔感”が印象を左右するように。そして清潔感は、顔立ちや体型ではなく、日々のちょっとした整え方で変わる部分が意外と多いのです。清潔感がある人は、“きれいに見せること”よりも、“乱れて見える要