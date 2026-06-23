「今日は出張なんだ」「週末は友達と会う予定」そんな感じで自分の予定をさらっと教えてくれる男性っていませんか？何気ない世間話に見えて、実はそこに男性心理がにじみ出ていることがあります。本気で気になる相手だからこそ、自分の日常をさりげなく共有したくなるのです。「自分のことを知ってほしい」という気持ち男性は基本的に、興味のない相手に自分の予定をわざわざ話したりはしません。だからこそ、自分のスケジュールを