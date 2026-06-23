「化粧水が肌に入っていかない気がする」「ファンデーションのノリが悪くなった」そんな違和感を覚えているなら、原因は乾燥だけではなく、古い角質による“ごわつき”かもしれません。汗や皮脂が増え、エアコンによる乾燥も気になり始めるこの時期は、肌表面に不要な角質が蓄積しやすくなります。その結果、肌が硬く感じたり、くすんで見えたり、スキンケアがなじみにくく感じたりすることも。そこで今回は、毛穴や皮脂が気になる